Relativ glimpflich verlief ein Unfall in Geislingen. Das berichtet die Polizei. Die Fahrerin eines VW war am Donnerstag gegen 10 Uhr aus der Konrad-Adenauer-Straße gekommen und bog nach links auf die Weilerstraße. Da die Fahrerin nicht aufgepasst habe, sei sie mit ihrem VW gegen ein anderes Auto geprallt, das in Richtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen war. Es gab keine Verletzten. Die Polizei beziffert de Sachschaden von rund 4500 Euro. In diesem Zusammenhang empfehlen die Ermittler beim Abbiegen lieber einmal länger zu warten und genauer hinzuschauen. So lassen sich Unfälle vermeiden.