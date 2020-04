Am Dienstagabend kam es zu einem Unfall in Gammelshausen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro – Totalschaden – entstand.

Unfall in Gammelshausen: BMW kommt ins Schleudern

Ein BMW-Fahrer war kurz nach 20 Uhr auf der Gammelshauser Steige unterwegs. Der 18-Jährige kam mit seinem Auto ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Der BMW überschlug sich und blieb am Hang neben der Fahrbahn stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizei gilt es noch herauszufinden, was die Ursache für den Unfall war.