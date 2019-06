Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Montag einem E-Bike-Fahrer in Eislingen die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16.45 Uhr der ältere Mann mit seinem Skoda in der Ulmer Straße unterwegs gewesen. Er fuhr in den Kreisverkehr und stieß dort mit dem Radfahrer zusammen. Der 56-Jährige stürzte und trug leichte Verletzungen davon. Den Sachschaden schätzt die Polizei am Auto auf 2.000 und am E-Bike auf 200 Euro.