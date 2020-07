Laut Polizeiangaben war ein BMW gegen 8.15 Uhr in der Kanalstraße in Richtung Ebersbach unterwegs. Der 30-jährige Fahrer hatte den Kreisverkehr verlassen und fuhr auf der Gegenspur weiter. Auf Höhe der Brücke bei der Südtangente kam ihm eine 55-Jährige in ihrem Porsche Boxster entgegen. Die Fahrerin fuhr auf der richtigen Seite in Richtung Kreisverkehr. Die Autos stießen frontal zusammen, wodurch die Frau leichte Verletzungen erlitt.

Ins Krankenhaus eingeliefert