Durch das Fahrmanöver einer 37-jährigen Frau in Ebersbach ist am Montagnachmittag ein 72-Jähriger verletzt worden. Der Mann war mit seinem Mofa gegen 14.15 Uhr in der Hauptstraße unterwegs, als er von der Autofahrerin erfasst wurde.

Diese wollte links zu einem Parkplatz abbiegen und übersah dabei das Mofa. Der 72-Jähre wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mofa barg der Abschleppwagen. Insgesamt entstand 2500 Euro Sachschaden.