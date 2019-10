Ein Streifenwagen kracht am 15. Oktober bei einer Einsatzfahrt in Donzdorf mit dem BMW einer 20-Jährigen zusammen. Bei einem Unfall am Ulmer Kuhbergring werden im Juni sieben Personen verletzt, ein Polizeiauto und vier andere Fahrzeuge schwer beschädigt.

Nur zwei Beispiele von vielen, die sich regelmäßig auf deutschen Straßen ereignen. Laut Zahlen, die die Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) für die Deutsche Presse-Agentur Zahlen ausgewertet hat, gab es allein von 2015 bis 2017 bundesweit rund 470 Einsatzfahrt-Unfälle. Für Betroffene stellt sich natürlich die Frage, wer in solchen Fällen eigentlich die rechtliche Verantwortung trägt.

Sonderrechte nur unter Blaulicht und Martinshorn gleichzeitig

Grundsätzlich gilt, dass Einsatzfahrzeuge nur dann Sonderrechte in Anspruch nehmen können, wenn sie gleichzeitig mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind. Blaulicht allein zwingt die anderen Verkehrsteilnehmer lediglich zu erhöhter Vorsicht.

Mit beiden Sondersignalen müssen die Vorfahrtsberechtigten dem Sondersignalfahrzeug zwar das Wegerecht gewähren. Dennoch sei der Einsatzfahrzeugfahrer verpflichtet, sich in Kreuzungen mit äußerster Vorsicht hineinzutasten und die Fahrlinien der anderen erst dann zu kreuzen, wenn er sich vergewissert habe, dass sein Fahrzeug wahrgenommen wurde, erklärt das Würzburger IVW-Institut für Wissen in der Wirtschaft auf seiner Homepage.

Hilfe vom Anwalt erforderlich

Die Prozesse, die bei solchen Unfällen von den Versicherungen ausgetragen werden, gehen laut Experten ganz unterschiedlich aus. Überhört ein Autofahrer das Martinshorn zum Beispiel wegen eines laut aufgedrehten Radios, kann er leicht zu 100 Prozent haftbar gemacht werden. Ist hingegen dem Fahrer des Einsatzwagens Fahrlässigkeit bei der Fahrt über eine rote Ampel nachzuweisen, können die Urteile auch anders lauten. Je nach Sachverhalt muss möglicherweise die Polizei oder der Rettungsdienst zu zwei Dritteln oder gar 80 Prozent für den Unfall haften, so das IVW-Institut, das bei solchen Quotenproblemen immer die Einschaltung eines Anwalts empfiehlt.

Strafrechtlich so gut wie keine Verfolgung

Straf- oder bußgeldrechtlich haben die Einsatzkräfte anders als der Normalbürger bei schuldhaftem Verhalten in der Praxis allerdings nicht viel zu befürchten. „Unfälle bei Einsatzfahrten werden eher unter den Teppich gekehrt“, sagt der Münchner Anwalt Alexander Stevens der dpa. Er hat für seine Doktorarbeit untersucht, wie Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizei und Rettungsdienste mit Unfällen umgehen. Verfahren und Urteile gibt es dem Ergebnis von Alexander Stevens zufolge so gut wie nie.

