Eine Zeugin beobachtete am Montag einen Unfall in Deggingen. Gegen 15.50 Uhr sah die Frau, wie ein Audi in der Schillerstraße fuhr und zweimal gegen einen Opel prallte. Anschließend fuhr die Unfallverursacherin davon, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben.

Unfall in Deggingen: Polizei ermittelt

Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen des Audi gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Die Polizei ermittelt nun, wer zur Unfallzeit am Steuer des Fahrzeugs saß und den Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro verursacht hatte.