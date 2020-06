Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall bei Deggingen, weil ein Traktor- und ein Radfahrer offenbar zu schnell fuhren.

Unfall bei Deggingen: Mountainbiker nach Sturz verletzt

Gegen 10 Uhr war ein 36-Jähriger mit dem Traktor auf einem Feldweg von Aufhausen in Richtung Oberdrackenstein unterwegs, berichtet die Polizei. An dem Traktor war vorne sowie links uns rechts am Heck ein Mähwerk angebracht. In der Nähe eines Flugplatzes kam ihm ein 67-Jähriger Mountainbike-Fahrer entgegen. Beide wichen nach rechts aus, wobei der Radler zu weit nach rechts geriet und in einem Graben zu Fall kam. Dabei erlitt der Mann Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen sind aufgrund der Straßen- und Verkehrsverhältnisse beide Fahrer zu schnell gefahren, heißt es im Polizeibericht weiter. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Die Verkehrspolizei, Telefon (07335) 962 60 hat die Ermittlungen aufgenommen.