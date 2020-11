Noch Unbekannt ist der Polizei der Fahrer eines Lastwagens, der am Donnerstag in Böhmenkirch einen Unfall verursachte. Der Lastwagen stieß gegen ein Haus.

Der Unbekannte wendete zwischen 12 und 12.45 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Hornbergstraße. Dabei stieß er mit dem Aufbau des Lastwagens gegen ein Haus, an welchem die Dachrinne und Ziegel beschädigt wurden. Danach fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei aus Geislingen und hofft unter der Telefon-Nr. 07331/93270 auf Zeugenhinweise. Der Lastwagen soll rot sein und einen Kastenaufbau haben. Möglicherweise lieferte der Fahrer zuvor in Böhmenkirch etwas aus.