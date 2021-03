Am Mittwoch kam es in Böhmenkirch zu einem Unfall, weil eine Autofahrerin zu spät gebremst hatte.

Unfall in Böhmenkircher Hauptstraße: Opel kracht auf Dodge

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein Opel in der Hauptstraße in Richtung Lauterstein. Am Kreisverkehr mit der Buchenstraße hatte ein 27-jähriger Fahrer seinen Dodge gestoppt. Das sah die Lenkerin eines Opels zu spät: Die 21-Jährige fuhr auf den Pkw auf.

Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro.