Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Unfall auf dem Fuß- und Fahrradweg an der B 466 auf Höhe der Vinzenz Therme. Ein 21-Jähriger nutzte verbotener Weise den Weg mit seinem Motorroller und erfasste den Fußgänger. Rollerfahrer und Fußgänger kamen in der Folge zu Fall. Hierbei zog sich der 24-jährige Fußgänger schwere Verletzungen zu und musste in einer nahegelegenen Klinik behandelt werden. Der Lenker des Motorrollers blieb unverletzt. Am Zweirad entstand geringer Sachschaden. Im Verlauf der Unfallaufnahme fiel der Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen auf, dass der Rollerfahrer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Der Mann musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Zudem erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren.