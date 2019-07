In Aufhausen stand am Mittwochabend ein Motorrad nach einem Unfall in Flammen. Ersthelfer kümmerten sich um den schwerverletzten Fahrer.

Als die Feuerwehr um 18.06 Uhr am Unfallort in der Egerländerstraße eintraf, lag das brennende Motorrad im Straßengraben. Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer.

Wie Geislingens Feuerwehrkommandant Jörg Wagner berichtet, löschte die Feuerwehr das Motorrad. Weitere Feuerwehrmitglieder halfen bei der medizinischen Versorgung des Verletzten.

Der Motorradfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Ausgerückt waren zwei Einsatzfahrzeuge der Geislinger Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei.

Wir berichten, sobald es weitere Informationen gibt

Das könnte dich auch interessieren:

Schwerverletzte in Eislingen Angriff mit Baseballschläger am Rewe-Parkplatz beim Hotel Eichenhof Bei einer Schlägerei in Eislingen hat es am Dienstagnachmittag mehrere Verletzte gegeben. Die Opfer konnten flüchten.