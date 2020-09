Eine Seniorin ist am Donnerstag in Gingen schwer verletzt worden, weil zwei Hunde vor ihr Fahrrad liefen. Laut Polizei ging eine Frau gegen 11.15 Uhr an der Uferstraße mit den beiden Tieren an einer ausziehbaren Leine, die nicht arretiert war, spazieren. Die Hunde sahen auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen anderen Hund und rannten zu ihm – unmittelbar vor die Radfahrerin. Die Frau, die in Richtung Immenreich radelte, stürzte dadurch, ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Hunde wurden nicht verletzt.