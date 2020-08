Bei einem Unfall auf der L1217 von Göppingen in Richtung Heiningen am Donnerstagnachmittag wurde ein 37-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam der Mann gegen 16.30 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sein Renault überschlug sich mehrfach und blieb neben der Landesstraße auf dem Dach liegen. Der 37-Jähriger war offenbar auf nasser Fahrbahn zu schnell gefahren.

Unfall zwischen Göppingen und Heiningen: Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Auto befreien; Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 7000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Straße war vorübergehend gesperrt.