Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr bei der Ampelkreuzung in den Geislinger Neuwiesen eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem Golf von der Straße abgekommen und gegen einen Ampel- und einen Lichtmast gekracht. Laut Polizei könnte der Auslöser ein medizinischer Notfall gewesen sein. Die Frau war in Richtung Geislingen unterwegs. Bei dem Unfall zog sie sich Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine genaue Auskunft geben. Sachschaden des Unfalls: rund 11 000 Euro, davon 5000 am Golf.