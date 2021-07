Der 16-Jährige fuhr nach Polizeiangaben von Hohenstaufen in Richtung Göppingen. In einer langezogenen Linkskurve kam er nach rechts gegen einen Randstein und verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte in den Grünstreifen. Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. An seinem Leichtkraft entstand geringer Sachschaden.