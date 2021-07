Gegen 19.40 Uhr sprang das Mädchen in der Oberen Gartenstraße in Göppingen zwischen einer Hausecke und einem parkenden Fahrzeug auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Eine 22-Jährige fuhr dort mit ihrem Renault Clio auf der Straße. Obwohl sie den Verhältnissen angepasst sehr langsam fuhr und sofort stark bremste, gab es einen leichten Zusammenstoß. Das Kind verletzte sich leicht am Ellenbogen.