Hoher Sachschaden ist am Freitagabend bei einem Unfall in der Göppinger Nordstadt entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 43 Jahre alte Autofahrerin am Freitagabend gegen 19.15 Uhr auf der Rosenstraße in Richtung Nördliche Ringstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Ulrichstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 32-jährigen Autofahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.