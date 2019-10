In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Göppingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Vordere Karlstraße. Der Audi-Fahrer überfuhr nahezu ungebremst die Stopp-Stelle und prallte in die Seite eines VW Polo einer 21-jährige Frau, die ordnungsgemäß die Straße befuhr.

Polo meterweit über die Straße geschoben

Hierbei wurde der Polo mehrere Meter weit über die Straße geschoben. Die 21 Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die 21-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers, wurde durch Rettungskräfte in eine nahegelegene Klinik verbracht. Nun ermittelt die Polizei wegen einer Straftat.

