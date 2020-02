Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer war in Göppingen am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße unterwegs. Dort übersah er einen 44-jährigen Fußgänger, der seinen einjährigen Sohn auf dem Arm hatte. Der Autofahrer bremste, streifte aber den Fußgänger dennoch mit dem Auto.

Er erlitt dadurch leichte Verletzungen, sein Sohn blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus, das Baby nur vorsorglich. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.