Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, fuhr in den Nachtstunden in der Schulstraße. Das Fahrzeug blieb am Glasdach des Eingangsbereichs eines Geschäftes hängen. Mehrere Glasscheiben gingen zu Bruch und ein Teil der Fassade wurde herausgerissen. Der Unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.