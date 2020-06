Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger die Jebenhäuserstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-Jährigen. Dieser fuhr ordnungsgemäß auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof.

Zeugin beobachtet Unfall in Göppingen