Ein Verkehrsunfall mit Blechschaden hat sich am Mittwochvormittag in der Göppinger Innenstadt ereignet. Am Kreisverkehr B297/Nördliche Ringstraße auf Höhe der EWS-Arena und der Barbarossa-Therme kam es zur Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto, das offenbar mehrere Meter durch den Kreisel geschoben wurde.

Der Fahrer war laut Augenzeugen wohlauf. Allerdings musste der Verkehr teilweise umgeleitet werden. Wie es zu dem Zusammenprall kommen konnte, ist unklar. Das Polizeirevier Göppingen hat den Unfall aufgenommen.

Das könnte dich auch interessieren: