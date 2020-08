Mehrere Unfälle verursachte ein 88-Jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen in Faurndau.

Gegen 8.45 Uhr setzte sich der Senior in sein Auto und wollte zu einem Termin fahren. Wohl schon zu Beginn der Autofahrt hatte er medizinische Probleme. In der Obere Wasenstraße streifte er an fünf geparkten Autos entlang die er beschädigte. Er bemerkte die Unfälle, wendete seinen Mercedes an der Erzbergstraße und fuhr zurück. Danach blieb er an einem weiteren geparkten BMW hängen.

Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden