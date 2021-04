Gegen 13.30 Uhr fuhr der 55-jährige Busfahrer vom Zentralen Busbahnhof in Göppingen los. Ein 17-Jähriger hatte den Bus verpasst und lief neben dem Bus her und klopfte an die Tür. Der Bus fuhr weiter. Der 17-Jährige passte nicht auf und sein Fuß geriet nach Polizeiangaben unter das rechte Vorderrad. Der 17-Jährige kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.