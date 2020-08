Gegen 4.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein Zeuge einen Mann, wie er mit seinem Auto in Eybach zügig in der Wiesentalstraße fuhr. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Garage. Passanten halfen dem Schwerverletzten, bevor ihn der Rettungsdienst in eine Klinik brachte. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei, die Anhaltspunkte dafür hat, dass der Fahrer unter der Einwirkung von Alkohol stand.

Hoher Schaden an Garagen und Motorrad