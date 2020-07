Ein 7-Jähriger wollte am Donnerstag gegen 16.15 Uhr die Stuttgarter Straße in Geislingen überqueren. Der Verkehr aus Richtung Stadtmitte stockte. Der Junge fuhr mit seinem Rad durch, achtete aber nicht auf den Verkehr aus Richtung Ulm. Dort war ein 60-jähriger Autofahrer mit Beifahrerin unterwegs. Der 7-Jährige prallte mit seinem Rad gegen die Beifahrerseite und stürzte.

Der Rettungsdienst brachte ihn mit eher leichten Verletzungen in ein. Die Beifahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und die Eltern des Jungen informiert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt knapp