Eine 44-jährige Autofahrerin wollte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr von der Geislinger Stockstraße links in die Stuttgarter Straße einbiegen, was dort nicht erlaubt ist.

Dabei geriet sie nach Auskunft der Polizei auf eine Verkehrsinsel und prallte mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne.