Bei einem Unfall verletzte sich eine Autofahrerin am Samstag in der Heininger Straße. Gegen 15.30 Uhr war die 44-Jährige mit ihrem Polo vom Eichert kommend in Richtung Heininger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Heininger Straße hielt sie und wartete.

Als sich hinter ihr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn näherte, fuhr sie jedoch in die Heininger Straße ein, ohne ein Zeichen zu geben. Eine 45-jährige Frau, die gerade mit ihrem VW Touran in Richtung Heiningen unterwegs war, konnte nicht reagieren. Die Autos prallten aufeinander. Die Polofahrerin erlitt Verletzungen. Sie musste nun ebenfalls in die Klinik gebracht werden. Im VW Touran wurde niemand verletzt

Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr musste anrücken und wegen ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn abstreuen.