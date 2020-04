Eine 76-jährige Autofahrerin hat am Freitag in Gruibingen einen 65-jährigen Rollerfahrer schwer verletzt. Die Frau übersah den Mann gegen 17 Uhr beim Abbiegen von der Hohenstaufenstraße auf die Mühlhauser Straße, berichtet die Polizei. Der Rollerfahrer habe noch auszuweichen versucht, wurde aber von dem Wagen erfasst und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an Roller und Auto schätzt die Polizei auf insgesamt rund 2500 Euro.