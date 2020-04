Kaum mehr stehen, geschweige denn fahren konnte ein betrunkener 26-Jähriger am Sonntagmorgen gegen ein Uhr. Der Mann wollte in der Bachstraße in Süßen mit seinem Auto rückwärts ausparken und war gegen ein hinter ihm stehendes Fahrzeug geprallt. Als ihn der Besitzer dieses Autos zur Rede stellte, war der 26-Jährige kaum in der Lage, das Gleichgewicht zu halten. Ein Alkoholtest durch die Polizei vor Ort ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.