Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Sonntag nach einem Unfall in Eislingen den mutmaßlichen Verursacher. Gegen 21.40 Uhr soll der Fahrer eines Ford Kleintransporters in der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen sein. Im Bereich einer Gaststätte sei er zu weit nach rechts gekommen und dort mit einem geparkten Ford zusammen gestoßen, heißt es.

Zeuge gibt Hinweis auf Fahrerflucht in Eislingen