Eine 59-Jährige fuhr mit ihrem VW von Roßwälden in Richtung Ebersbach. Sie wollte bei Weiler in die Schäferstraße nach links abbiegen und wartete ordnungsgemäß auf ihrem Fahrstreifen. Ein 61-Jähriger kam zeitgleich mit seinem Yamaha- Motorrad entgegen. Er schätzte die Situation wohl falsch ein, kam zu weit nach links und streifte an dem VW entlang. Dabei stürzte er und rutschte etwa 60 Meter über die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.