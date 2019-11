Gleich vier Fahrzeuge wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Ebersbach in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei war der Verursacherin gegen 16.10 Uhr plötzlich schwarz vor Augen geworden.

Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte ziemlich heftig mit parkenden Autos am Straßenrand. Einer der Pkw rammte eine Hauswand. Der Rettungsdienst behandelte die Verursacherin ambulant. Ein Polo und ein Passat wurden abgeschleppt.