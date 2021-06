Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der kurvigen Steige zwischen Ober- und Unterdrackenstein unterwegs. Er prallte gegen das Vorderrad des entgegenkommenden Traktors, kam nach rechts ab, prallte am Fahrbahnrand gegen den Bordstein und stürzte. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für eine Stunde voll gesperrt werden. An der Maschine entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro.