Ein unbekannter Täter hat in Göppingen in der Nacht auf Sonntag einen gestohlenen Pkw nach einem Unfall einfach mitten auf der Straße stehen lassen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach 1 Uhr, wurde der Polizei ein in der Tintenbachstraße mitten auf der Straße abgestellter Pkw gemeldet. An dem blauen Ford Fiesta waren nach Angaben der Polizei die Lichter eingeschaltet. Das Auto hatte an der Stoßstange vorne rechts einen frischen Unfallschaden und stand dort nach Angaben von Zeugen schon mehrere Stunden. Eine Unfallstelle konnte die Polizei bisher noch nicht finden. Die Ermittler vermuten aufgrund der Schäden am Auto, dass ein Stein gestreift wurde.

Das Auto stammt von einem Grundstück ein paar Straßen entfernt. Der Eigentümer des Fahrzeuges hatte den Ford schon mehrere Wochen nicht mehr bewegt, allerdings vermisst er seit einiger Zeit den Zweitschlüssel. Sachdienliche Hinweise zu einem Unfall oder zu Personen, die am Auto gesehen wurden, nimmt das Polizeirevier Göppingen, Telefon (07161) 632360, entgegen.