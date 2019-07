Themen in diesem Artikel VW

Die Rettungskräfte sind am Mittwochabend nach Deggingen ausgerückt. Dort war es gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Am Ortsausgang von Deggingen in Richtung Bad Ditzenbach sind am Mittwochabend auf der Königstraße (B 466) ein VW und ein Mercedes gegeneinander gekracht.

Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Es staute sich in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr musste von der Polizei innerorts umgeleitet werden. Um 18 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Nach ersten Informationen der GZ gab es mehrere Verletzte, darunter ein Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte.

Am Unfallort waren außer der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Genauere Informationen gibt es noch nicht. Wir berichten in Kürze ausführlicher.