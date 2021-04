Gegen 16.30 Uhr bog ein 20-jähriger Opel-Fahrer von der Börtlinger Straße Richtung Birenbacher Straße ab. In diesem Augenblick überholte ihn der 19-Jährige. Durch den Zusammenstoß stürzte der Yamaha-Fahrer und kam in einem angrenzenden Bach zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in die Klinik. Sachschaden: 7000 Euro.