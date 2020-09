Ein junger Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige war mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße von Maitis in Richtung Hohenstaufen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über die Maschine, weil er zu schnell gefahren war, und stürzte auf die Fahrbahn.

Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Der Schaden am Motorrad beträgt laut Polizei rund 1000 Euro.