Eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Dienstagabend bei Wiesensteig gestürzt. Laut Polizei fuhr die 19-Jährige gegen 20.15 Uhr von Westerheim nach Wiesensteig. Am Ende einer Kurve geriet sie womöglich wegen eines Steines ins Schlingern. Danach rutschte sie in den Grünstreifen, wobei ein Verkehrszeichen leicht beschädigt wurde. Die Frau verletzte sich leicht. Nach Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden an der Yamaha etwa 500 Euro und am Verkehrszeichen etwa 100 Euro.