Nach Angaben der Polizei war der Renault am frühen Dienstagmorgen von Schorndorf in Richtung Welzheim unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Auto auf Höhe der Ortschaft Steinbruck ins Schleudern und überschlug sich.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Landstraße L1150 war in beide Richtungen gesperrt.

Pflastersteine auf Autos geworfen in Welzheim

Welzheim war erst vor Kurzem in den Nachrichten, weil dort, wie in anderen Städten auch, Pflastersteine auf Autos geworfen wurden - unter anderem in Rudersberg und Schorndorf. Dabei waren mindestens 19 Autos auf gleiche Weise beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 36.000 Euro.