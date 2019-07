Schwer verletzt wurde eine Motorradfahrerin am Montag in Lenglingen. Sie hatte zu stark abgebremst und die Kontrolle über ihre BMW verloren.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern kurz vor 20.30 Uhr von Hohenstaufen in Richtung Lenglingen. Die 23 Jahre alte Frau fuhr am Ende. Am Ortseingang war eine scharfe Rechtskurve und die Kradlenker verringerten ihre Geschwindigkeit. Die Fahrerin der BMW erkannte die Situation wohl zu spät. Sie bremste stark ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt.

Motorradfahrerin wird schwer verletzt

Sie stürzte und schlitterte über die Fahrbahn. Das Motorrad prallte gegen eine Leitplanke und fiel auf die am Boden liegende Frau. Diese erlitt schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ein Rettungshubschrauber die junge Frau in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.