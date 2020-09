Ein Motorradfahrer erlitt bei einem Unfall am Montag bei Geislingen schwere Verletzungen.

Unfall bei Geislingen: Aus Linkskurve gerutscht

Wie die Polizei mitteilt, war der 48-Jährige gegen 14.15 Uhr auf der K1441 von Schalkstetten in Richtung Weiler unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seiner Suzuki in den rechten Grünstreifen und rutschte in ein Feld. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Motorradfahrer fuhr offenbar zu schnell

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann zu schnell unterwegs gewesen sein. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen, Telefon (07335) 962 60, hat die Ermittlungen aufgenommen.