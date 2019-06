Ein Autofahrer soll am Sonntag bei einem Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht haben.

Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, sei sie gegen 20.30 Uhr über die Steige von Steinenkirch in Richtung Eybach gefahren. In einer unübersichtlichen Linkskurve sei sie von einem schwarzen Auto überholt worden. Als dessen Fahrer bemerkte, dass ihm eine 31-Jährige in einem weiteren Fahrzeug entgegenkam, beschleunigte er und geriet schließlich nach rechts in die Leitplanke und fuhr dann weiter in Richtung Eybach.

Die 31-Jährige hatte stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern.

So beschreibt die Polizei den Täter:

Laut Polizei soll der Unbekannte kurze, helle Haare haben. Bei seinem schwarzen Auto handelt es sich möglicherweise um eine C-Klasse. Das Auto müsste auf der rechten Seite erheblich beschädigt sein.

Zeugen sollen sich an die Polizei wenden, Telefon (07331) 93 270.

