Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Einsatz bei Amstetten ausrücken. Dort ereignete sich am frühen Abend ein Unfall in Richtung Schalkstetten, bei dem mindestens eine Personen in ihrem Auto eingeschlossen wurde.

Insgesamt waren zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Ziegelhütte/Römerstraße/Waldeck zusammen gekracht. Wie die Polizei berichtet, hatte einer der beiden Fahrer die Vorfahrt des anderen missachtet.

Zwei Verletzte nach Unfall wegen missachteter Vorfahrt

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Wie viele Personen insgesamt am Unfall beteiligt waren, ist noch unklar. Die Höhe des Schaden ist noch unklar. Zudem bittet die Polizei die Unfallstelle weiträumig zu umfahren, da nicht klar sei, ob der Verkehr dort bereits wieder durch komme.

Wir halten euch auf dem Laufenden!