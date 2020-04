Am Dienstagnachmittag ereignete sich am Ende der Geislinger Steige ein Unfall. Die B10 zwischen Geislingen und Amstetten war deshalb vorübergehend gesperrt.

Unfall auf B10 zwischen Geislingen und Amstetten: Hubschrauber zur Rettung

Gegen 14.50 Uhr wurde der Unfall auf der Bundesstraße von Ulm in Richtung Stuttgart gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt. Offenbar war ein Motorroller involviert. Ein Hubschrauber war zur Rettung angefordert worden.

Ein Helikopter flog bei einem Unfall auf der B10 zwischen Geislingen und Amstetten zur Rettung an.

© Foto: Markus Sontheimer

Schlange vor der Baustelle überholt

Laut Polizei war ein Mann mit seinem Roller die Geislinger Steige abwärts gefahren. Vor einer Baustelle staute sich der Verkehr. Trotz einer doppelten durchgezogenen Linie soll der Rollerfahrer die Schlange überholt haben. Als Gegenverkehr kam, wollte er wieder nach rechts und bremste auf der Linie. Deshalb kam der Roller ins Rutschen, und der Biker stürzte. Die Maschine prallte in einen entgegenkommenden Ford.

Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass per Rettungswagen er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Hubschrauber, der vorsichtshalber angeflogen war, musste nicht eingesetzt werden. Wie schwer der Mann genau verletzt ist, muss nun in der Klinik festgestellt werden. Die Polizei ermittelte den Hergang und die Ursache des Unfalls. Der Sachschaden an Auto und Roller wird auf insgesamt rund 4.000 Euro geschätzt.