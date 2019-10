Am Dienstagmittag ist ein Auto nach einem Unfall auf der L1214 bei Aichelberg ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilte. Gegen 13.35 Uhr fuhr ein Lkwauf der Landstraße von Aichelberg in Richtung Weilheim und stieß mit einem Pkw zusammen, der auf einen „Park and ride“-Parkplatz auffahren wollte.

Der Pkw ging bei der Kollision in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Fahrbahn war vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 14 000 Euro.

Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, trägt der Pkw-Fahrer die Verantwortung für den Unfall. Er hatte als Linksabbieger die Vorfahrt des Lkw missachtet.