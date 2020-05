Ein Unfall am Sonntag in Geislingen forderte einen Schwer- und einen Leichtverletzter forderte am Sonntag ein Unfall in Geislingen.

Unfall auf B466: Fahrerin machte Vollbremsung

Wie die Polizei berichtet, war gegen 16 Uhr eine 23-Jährige in der Überkinger Straße unterwegs. Wegen eines kreuzenden Kleintiers machte sie mit ihrem Renault eine Vollbremsung, um das Tier nicht zu überfahren.

Crash mit Moped: Zwei 17-Jährige verletzt

Der nachfolgende Moped-Fahrer wurde von dem plötzlichen Bremsmanöver überrascht und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß erlitt er schwere Verletzungen, sein Sozius eher leichte. Der Rettungsdienst brachte die beiden 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei, Telefon (07321) 975 20 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt jeweils rund 1000 Euro.