Polizei, Feuerwehr und Notarzt waren am Mittwochvormittag nach einem schweren Unfall auf der B466 bei Bad Überkingen im Einsatz.

Auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Ditzenbach/Mühlhausen gab es gegen 8.45 Uhr einen Frontalzusammenstoß, an dem Unfall sind drei Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei auf Nachfrage der GZ mitteilt. Ein Fahrzeug war auf die Gegenfahrbahn geraten. Auch ein Lkw war in den Unfall verwickelt.

Unfall auf B466 bei Bad Überkingen: Zwei Menschen schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Menschen schwer verletzt, eine Person leicht. Die Bundesstraße war auch knapp drei Stunden nach dem Unfall noch voll gesperrt, die Umleitung erfolgte über die Bad Überkinger Ortsmitte, weshalb es zu Stau kam.