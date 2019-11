Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich kurz vor 8 Uhr ein Unfall im Tunnel bei Uhingen. Der Fahrstreifen der B10 in Fahrtrichtung Ulm war dadurch blockiert, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Weiterer Unfall auf B10 bei Ausfahrt Faurndau

Einen weiteren Unfall ebenfalls auf der B10 gab es am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr an der Anschlussstelle Faurndau in Fahrtrichtung Ulm. Einem Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm zufolge waren mehrere Autos aufeinander gefahren.

Bei beiden Unfällen wurden den Informationen der Polizei zufolge keine Personen verletzt. Die Einsätze der Polizei waren gegen 9 Uhr abgeschlossen. Der Verkehr auf der B10 regulierte sich am Vormittag wieder.

